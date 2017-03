Animal Planet 22:35 bis 23:20 Dokumentation Dave Salmoni: Angriff aus dem Tierreich Elefanten USA 2011 Merken Schätzungen zufolge leben in Indien über 20.000 wilde Elefanten. Von Natur aus sind diese Tiere friedlich, doch die fortschreitende Beschränkung ihres Lebensraumes kann sie zu gefährlichen Bestien machen. Im bevölkerungsreichsten Land der Erde kommt es immer öfter zu gefährlichen Zwischenfällen mit den gutmütigen Dickhäutern, weil ihnen der Mensch ihre angestammten Reviere streitig macht. Wenn der Hunger die Tiere in die Dörfer treibt, sind tödliche Folgen nicht selten: Pro Jahr verlieren in Indien mehrere Hundert Menschen durch Elefanten-Angriffe ihr Leben. Tierforscher Dave Salmoni macht sich in Südasien ein Bild von der Lage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World?s Deadliest Towns