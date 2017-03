Classica 23:35 bis 01:45 Oper Giordano, Andrea Chénier A 2011 Stereo 16:9 Merken Von den Bregenzer Festspielen: "Andrea Chénier" von Umberto Giordano (1867-1948). Musikalische Leitung: Ulf Schirmer - Inszenierung: Keith Warner. Giordano gehörte der Musikergeneration nach Giuseppe Verdi an. "Andrea Chénier" wurde 1896 uraufgeführt - vier Jahre vor Puccinis "Tosca", mit der das Werk einige Parallelen aufweist. Die Oper handelt vom Schicksal des französischen Dichters André Chénier (1762-1794), der in den Wirren den Französischen Revolution vom glühenden Anhänger zum erbarmungslos Verfolgten wird und zusammen mit seiner adligen Geliebten auf der Guillotine endet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Héctor Sandoval (Andrea Chénier) Norma Fantini (Maddalena di Coigny) Scott Hendricks (Carlo Gérard) Originaltitel: Andrea Chénier Drehbuch: Luigi Illica Musik: Umberto Giordano Altersempfehlung: ab 12