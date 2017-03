Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Top Secret - Im Inneren der ... Diplomatic Security USA 2012 Stereo 16:9 Merken Wenn der amerikanische Außenminister auf Reisen geht, herrscht bei den Männern und Frauen der "Diplomatic Security" höchste Alarmbereitschaft. Die Beamten sind für den Schutz hochgestellter, diplomatischer Persönlichkeiten im Ausland zuständig sowie für die Sicherung sämtlicher US-Botschaften. Dazu gehören auch Krisengebiete wie Afghanistan. Als bewaffnete Taliban-Kämpfer am 13. September 2011 die US-Auslandsvertretung in Kabul mit Mörsern und Granaten unter Beschuss nehmen, tritt für die Sicherheitsexperten vor Ort der Ernstfall ein. Botschafter James Cunningham schwebt in akuter Lebensgefahr, er muss schnellstens an einen sicheren Ort evakuiert werden. Diese Episode In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets Of... Altersempfehlung: ab 16