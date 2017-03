Spiegel Geschichte 22:45 bis 23:35 Dokumentation Kein Kinderspiel. Trauma Drittes Reich D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Verführt von der Propaganda als Kindersoldat an der Front, verfolgt von Hitlers Schergen im Versteck, verprügelt und gedemütigt vom desillusionierten Vater. Kinder des Krieges erzählen ihre unterschiedlichen Geschichten, die doch eines gemeinsam haben: das Trauma Drittes Reich. Das Ende des Zweiten Weltkrieges liegt siebzig Jahre zurück, doch die Narben bleiben. Was mussten die Kleinsten im Krieg der Mächtigsten erleiden? Wie kann eine Kinderseele so viel Schmerz ertragen? Die Autorin Hilke Lorenz und der Kinder- und Jugendpsychologe Dr. Andreas Krüger nehmen sich dieser Fragen an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kein Kinderspiel. Trauma Drittes Reich