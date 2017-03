RTL Crime 22:25 bis 23:10 Krimiserie CSI: NY Im Kreuzfeuer USA, CDN 2005 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 21: Bei einer Verfolgungsjagd in einer U-Bahnstation wird der Undercover-Polizist Rodney Minhas tödlich getroffen. Da auch Danny an der Schießerei beteiligt war, bittet Mac ihn, bis zum Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchung nicht mit Chief Hillborne von der internen Ermittlungsabteilung zu reden. Aufnahmen aus den Überwachungskameras zeigen unterdessen, dass Minhas sich als Polizist zu erkennen gegeben hatte, bevor die tödlichen Schüsse fielen. Zu Dannys Pech fehlen zwei Projektile, die ihn entlasten könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Vanessa Ferlito (Detective Aiden Burn) Originaltitel: CSI: NY Regie: David von Ancken Drehbuch: Timothy J. Lea Kamera: Chris Manley Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12