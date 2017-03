In Gotham City ist der prominente Unternehmer Bruce Wayne (Ben Affleck) sauer: In der Nachbarstadt Metropolis haben zwei Kämpfer gewütet und Tod und Zerstörung hinterlassen. Der Feind ist schnell ausgemacht: Superman (Henry Cavill) soll schuld an dem Desaster sein. Als dunkler Ritter Batman will Wayne Superman in die Schranken weisen. Ein mörderischer Kampf beginnt - sehr zur Freude des Schurken Lex Luthor (Jesse Eisenberg), der seine Zeit gekommen sieht. - Dunkler Ritter gegen Man of Steel: Ben Affleck und Henry Cavill in einem bombastischen Clash der Superhelden. In Google-Kalender eintragen