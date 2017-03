Silverline 22:25 bis 23:55 Actionfilm Savaged USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Gequält, vergewaltigt und abgestochen wie ein Stück Vieh - das Leben der hübschen Zoe endet grausam. Brutale Rednecks haben sie überfallen und nachdem sie ihren Spaß mit ihr hatten, verscharren sie Zoe in der Wüste. Dort findet ein Schamane die junge Frau. Er spürt noch einen winzigen Funken Leben in dem zerschlagenen Körper und versucht, sie mit einem heiligen Ritual zurück zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Adrienne (Zoe) Tom Ardavany (West) Ronnie Gene Blevins (Jed) Ernie Charles (Investigator #2) Brionne Davis (Cody) Bobby Field (Investigator #1) Ed Fletcher (Roddy) Originaltitel: Avenged Regie: Michael S. Ojeda Drehbuch: Michael S. Ojeda, Deon van Rooyen Musik: César Benito Altersempfehlung: ab 18