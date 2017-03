13th Street 22:35 bis 22:45 Filme Die Behandlung D 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der isolierte Patient Linus (Daniel Hartwig) leidet unter einer Routine, die aus Mahlzeiten, Sport, einschläfernder Musik, störendem Rauch sowie Untersuchungen durch seine einzige Bezugsperson Frau Dr. Frei (Saralisa Volm) besteht. Eines Tages bemerkt Linus, dass die massive Tür zu seinem Zimmer offen gelassen wurde und er nutzt die Chance und versucht zu fliehen. Doch was er draußen sieht, lässt ihn in Frage stellen, ob er wirklich der ist, für den er sich die ganze zeit gehalten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saralisa Volm (Dr. Frei) Daniel Hartwig (Linus) Originaltitel: Die Behandlung Regie: Marvin Meiendresch Drehbuch: Marvin Meiendresch