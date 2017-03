ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Brennende Straßen USA 2014 Stereo Merken Slade Wilsons Supersoldaten ziehen eine Spur der Verwüstung durch Starling City. Als Thea von einem der Männer angegriffen wird, taucht plötzlich ihr leiblicher Vater Malcolm Merlyn auf und rettet sie. Detective Lance informiert indessen seine Kollegen darüber, dass auch Sebastian Blood mit Slade kooperiert. Daher sieht er nur eine Chance, die Stadt noch zu retten: Sie müssen Arrow vertrauen und mit ihm zusammenarbeiten. Felicity hat inzwischen erfahren, dass es den S.T.A.R. Labs gelungen ist, ein Mirakuru-Gegenmittel zu entwickeln. Doch der Kurier, der es liefern sollte, sei in einem Unfall geraten. Arrow eilt sofort zum Unfallort, aber Slade war ihm wieder einen Schritt voraus und hat das Gegenmittel schon an sich gebracht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Susanna Thompson (Moira Queen Steele) Originaltitel: Arrow Regie: Nick Copus Drehbuch: Jake Coburn, Ben Sokolowski Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12