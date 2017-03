NDR Info 22:05 bis 23:00 Sonstiges Jazz NDR Bigband Die Sängerin Uschi Brüning mit der NDR Bigband Merken Uschi Brüning ist eine Sängerin aus Leidenschaft. Alles Fühlbare legt sie in ihren Gesang. Uschi Brüning wurde am 4. März 1947 in Leipzig geboren. In der DDR wurde sie zuerst bekannt als Schlagersängerin. Später wurde sie als Free Jazz-Ikone verehrt. Legendär und immer wieder spannend sind ihre gemeinsamen Auftritte mit dem Saxofonisten Ernst-Ludwig Petrowsky. Mit ihm war sie schon vor Öffnung der Mauer zu Gast im NDR und stand gemeinsam mit der damaligen NDR Studioband vor den Mikrofonen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Heti Brunzel