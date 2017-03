puls 4 23:00 bis 00:50 Filme Die Truman Show USA 1998 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit 30 Jahren läuft die "Truman Show" mit den höchsten Einschaltquoten. Alles ist inszeniert, alle Figuren sind Schauspieler, nur der Hauptdarsteller Truman Burbank (Jim Carrey) ahnt nichts von dem. Doch eines Tages fällt ein Scheinwerfer vom Himmel und Truman plagt seit dem die Ahnung, dass etwas in seinem Leben nicht stimmt. Er kommt dem Treiben auf die Schliche und will entfliehen.

Peter Weirs cleverer Geniestreich verknüpft geschickt die komödiantischen und dramatischen Elemente der Geschichte zu einem äußerst amüsanten und bewegenden Mainstreamfilm, der auf seine Weise auch an tieferen philosophischen Fragen rührt, dennoch nie ins Grübeln verfällt und auf mitdenkende Zuschauer setzt. Jim Carrey debütiert bestens im ernsteren Fach. Schauspieler: Jim Carrey (Truman) Ed Harris (Christof) Noah Emmerich (Marlon) Laura Linney (Meryl) Natascha McElhone (Lauren/Sylvia) Holland Taylor (Angela Burbank) Brian Delate (Kirk Burbank) Originaltitel: The Truman Show Regie: Peter Weir Drehbuch: Andrew Niccol Altersempfehlung: ab 12