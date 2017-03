Schweiz 2 22:00 bis 23:50 Thriller Wer ist Hanna? USA, GB, D 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hanna (Saoirse Ronan) ist keine 16-Jährige wie jede andere. Jede Minute ihrer Zeit widmet sie der Stählung ihres Körpers und der Schulung in der Kunst des Tötens - dies ebenso wenig aus freien Stücken, wie ihr Vater Erik (Eric Bana) sie notgedrungen in der Einsamkeit der finnischen Wildnis aufgezogen hat. Hanna weiss: Die Todfeindin ihres Vaters, Marissa Wiegler (Cate Blanchett) trachtet ihr nach dem Leben, und eines Tages werden sie sich Auge in Auge gegenüberstehen. Auf diesen Tag der Abrechnung vorbereitet mag Hanna nicht mehr länger warten. Sie aktiviert den Peilsender, der ihren Aufenthaltsort verrät, und lockt damit die Bluthunde des Todes. Hanna und ihr Vater gehen getrennte Wege und verabreden einen Treffpunkt in Berlin. Als wenig später die ersten Killerkommandos eintreffen, nimmt eine atemlose Jagd ihren Lauf. "Dem britischen Filmregisseur Joe Wright gelingt mit 'Hanna' ein brillanter Balanceakt zwischen Pulp und Poesie; auch dank einer hinreissenden Hauptdarstellerin" brachte die "Berner Zeitung" die Qualitäten dieses Arthouse-Thrillers auf den Punkt. Dass ausgerechnet der für prachtvolle Dramen wie "Pride & Prejudice" bekannte Joe Wright handfeste Action spektakulär inszeniert, überraschte ebenso wie seine Anleihen bei Grimms Märchen. Für die Hauptrolle verpflichtete Wright Saoirse Ronan, die für ihre Rolle in der Ian-McEwan-Verfilmung "Atonement" ("Abbitte") mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. In einer mörderischen Nebenrolle ist in "Hanna" übrigens der Schweizer Jungstar Joel Basman zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saoirse Ronan (Hanna Heller) Eric Bana (Erik Heller) Cate Blanchett (Marissa Wiegler) Tom Hollander (Isaacs) Olivia Williams (Rachel) Jason Flemyng (Sebastian) Vicky Krieps (Johanna Zadek) Originaltitel: Hanna Regie: Joe Wright Drehbuch: David Farr, Seth Lochhead Kamera: Alwin H. Kuchler Musik: The Chemical Brothers Altersempfehlung: ab 16