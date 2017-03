ARD alpha 22:15 bis 23:00 Dokumentation Karl May - Der Phantast aus Sachsen Geschichte Mitteldeutschlands D 2004 16:9 Merken Am 25. Februar 1842 wird Karl May als 5. von 14 Kindern einer Weberfamilie im Erzgebirge geboren. In bitterster Armut aufwachsend führt ihn sein Leben später für 4 Jahre ins Zuchthaus. Als 32-jähriger entlassen beschließt er, Schriftsteller zu werden. Obwohl er über Sachsen bisher nie hinausgekommen ist, verfasst er Reiseerzählungen. Seinen Träumen von Freiheit, Gleichheit, ewiger Freundschaft und edlen Menschen verleiht er in Fortsetzungsromanen Gestalt. Die Winnetou-Trilogie macht ihn berühmt. Am 2. Mai 1874 öffnen sich die Tore des Zuchthauses in Waldheim für einen hageren Mann Anfang 30. Es ist der Hilfsschullehrer Karl May auf dem Weg in die Freiheit. "Herr Schließer, mich sehen Sie nie mehr wieder!", soll er einem Aufseher gesagt haben und sein Entlassungsattest vermerkt: "Will nach Amerika auswandern". Am 25. Februar 1842 wird Karl May als fünftes von 14 Kindern in einer Weberfamilie im erzgebirgischen Hohenstein-Ernstthal geboren. Er wächst in bitterster Armut auf, eine Karriere als Volksschullehrer ist vorbestimmt. Kleinere Diebstähle, Betrügereien und Hochstapelei hatten ihn schließlich für 4 Jahre ins Zuchthaus geführt. Als der 32-jährige entlassen wird, ist er an einem Wendepunkt seines Lebens angekommen. Er beschließt, Schriftsteller zu werden und beginnt zunächst als Redakteur von Provinz- und Unterhaltungsblättern. Obwohl er über Sachsen bisher nie hinausgekommen ist, verfasst er sogar Reiseerzählungen. Seinen Träumen von Freiheit, Gleichheit, ewiger Freundschaft und edlen Menschen verleiht er in Fortsetzungsromanen Gestalt. Er erfindet Winnetou und Old Shatterhand und lässt die Leser glauben, er habe alle beschriebenen Abenteuer selbst erlebt. Leidenschaftlich schreibt Karl May gegen den Zeitgeist an, entwirft ein romantisches Wildwestpanorama, das es so nie gegeben hat. Die Winnetou-Trilogie macht ihn endgültig berühmt. Seine Sympathie gilt den Benachteiligten und Schwachen, viele seiner Helden kämpfen gegen Unterdrückung und Rassismus. Diese Ansichten bringen ihm nicht nur Bewunderung sondern auch Kritik ein. Die allgemeine Hochachtung, die das literarische Schaffen Karl Mays lange Zeit begleitet, schlägt ins Gegenteil um, als bekannt wird, dass er keinen der Schauplätze seiner Geschichten je selbst gesehen hat, vorbestraft ist und er auch seinen Doktortitel nur erfunden hat. Zahlreiche juristische Auseinandersetzungen überschatteten die letzten Lebensjahre des sensiblen Sachsen. Am 30. März 1912 stirbt der berühmte wie auch belächelte oder gar abgelehnte Autor in Radebeul bei Dresden. Seine Werke erzielen bis heute weltweit hohe Auflagen und erfreuen sich einer riesigen Fangemeinde. Der Film verfolgt, in einer Mischung von Dokumentarischem, Authentischem und Fiktionalem das Leben von Karl May. Gedreht wird vorwiegend an Originalschauplätzen." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunter Schoß Originaltitel: Geschichte Mitteldeutschlands