RTL NITRO 22:00 bis 22:50 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Ein eisiger Fund CDN, USA 2001 HDTV "Ich habe fünf Frauen umgebracht... Fangt mich, wenn ihr könnt!" Diese Nachricht finden Gil und Catherine auf der Toilette eines Supermarkts, in dem eine Frau spurlos verschwand. Der Fall gleicht vier anderen: Alle Tatorte lagen an der Autobahn 15, aber bisher wurde keine einzige Leiche gefunden. Gil vermutet, dass der Täter mit einem Kühlwagen unterwegs ist. Bei einem Einbruch überrascht ein Mann den Täter und wird erschossen. Zumindest ist das die Version, die der Bruder des Opfers Sara und Warrick erzählt. Die Spuren am Tatort deuten auf einen anderen Tathergang. Bei ihren Versuchen im Labor stellen Sara und Warrick fest, dass das Fenster eindeutig von innen eingeschlagen wurde. Nicks Bekannte Kristy hat Ärger mit dem Wachmann eines Einkaufscenters. Während die Kollegen über Nicks halbseidene Bekanntschaft spotten, unternimmt dieser alles, um Kristys Unschuld zu beweisen. Schauspieler: Eric Szmanda (Greg Sanders) George Eads (Nick Stokes) William Petersen (Gil Grissom) Gary Dourdan (Warrick Brown) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Jorja Fox (Sara Sidle) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Oz Scott Drehbuch: Carol Mendelsohn Kamera: Roy H. Wagner Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16