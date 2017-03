Tele 5 22:25 bis 00:35 Horrorfilm Carrie - Des Satans jüngste Tochter USA 1976 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die introvertierte Carrie White, Tochter einer religiösen Fanatikerin und bespötteltes Mauerblümchen an ihrer High School, entdeckt mit dem für sie schockierenden Eintritt in die Pubertät ihre telekinetischen Fähigkeiten. Schnell erkennt sie, daß ihr nun ein wirksames Mittel zur Rache an ihrer Umwelt zur Verfügung steht. Als sie Opfer eines besonders grausamen Streiches ihrer Mitschülerinnen wird, kommt es zur Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sissy Spacek (Carrie) John Travolta (Billy Nolan) Piper Laurie (Margaret White) Amy Irving (Sue Snell) Nancy Allen (Chris Hargensen) William Katt (Tommy Ross) Betty Buckley (Miss Collins) Originaltitel: Carrie Regie: Brian De Palma Drehbuch: Lawrence D. Cohen Kamera: Mario Tosi Musik: Pino Donaggio Altersempfehlung: ab 16