SAT.1 Emotions 22:40 bis 23:35 Krimiserie Profiling Paris Auf der Jagd F 2015 16:9 Merken Die geschundene Leiche eines Mannes führt Chloé und Rocher zunächst in eine Kaserne, anschließend in einen Stripclub. Außerdem scheint Helena Parillaud, die Anführerin einer militanten Feministinnengruppe, ebenfalls etwas mit dem Tod des Mannes zu tun zu haben. Chloé und Rocher haben alle Mühe, den verzwickten Fall zu lösen. Doch dann entführt Emma Hyppolite, um ihn zum Entzug zu zwingen. Durch ein Versehen verrät sie Chloé ihr Versteck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) Philippe Bas (Rocher) Jean-Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Valérie Dashwood (La Doc) Originaltitel: Profilage Regie: Simon Astier Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert, Julien Teisseire Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16