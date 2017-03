RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Liebe macht blind D 2000 Stereo Merken Dr. Frank besucht eine Vernissage. In einer Fabrikhalle stellt die ambitionierte Galeristin Ute Ragotzky die Werke junger Künstler vor. Ute ist mit Stefans Rechtsanwalt Dr. Werner Schlegel verlobt. Während der Eröffnungsrede kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Das Ventil einer Rohrleitung platzt. Der kochend heiße Schwefeldioxid-Dampfstrahl trifft den jungen Anwalt im Gesicht und verätzt seine Augen. So schnell wie möglich bringt Stefan seinen Freund in die Waldner-Klinik. Dr. Roehrs kann dort auch die Verätzungen in Werners Gesicht erfolgreich behandeln, hinsichtlich der Augenverletzung stehen die Mediziner jedoch am Ende ihres Könnens. Dr. Schlegel wird sein Augenlicht verlieren. Noch bevor Dr. Frank Werner die schreckliche Nachricht überbringt, teilt er Ute die entgültige Diagnose mit. Die junge Frau bricht beinahe zusammen, und auch Werner reagiert total geschockt. Er macht Ute den Vorschlag, sich von ihm zu trennen. Ute fühlt sich von der Situation total überfordert und bittet Stefan um Rat. Der Arzt interpretiert Werners Trennungsvorschlag eher als Hilferuf. Mit viel Feingefühl gelingt es dem Arzt, das Paar mit der geänderten Lebenssituation vertraut zu machen. Schließlich treffen Ute und Werner die Entscheidung, zu heiraten und gemeinsam ihr Leben zu meistern. Den Mut zu diesem Entschluss verdanken sie nicht zuletzt der verständnisvollen Hilfe von Dr. Frank. Die schweren Auseinandersetzungen von Klinikchefin Irene Kadenbach und Dr. Roehrs häufen sich. Irene droht schließlich, Roehrs als Klinischen Leiter der Waldner-Klinik zu entlassen. Doch damit stößt sie auf den Widerstand von Stefan und Ruth. Beide sind der Ansicht, dass man einen Klinikleiter nicht wegen privater Streitigkeiten entlassen kann. Auch zwischen Susanne und Stefan steht die endgültige Trennung an. Susanne will München verlassen und in Berlin eine neue Tierarztpraxis aufmachen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Cecilia Kunz (Laura Sommerfeld) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Jürgen Weber