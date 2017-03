Sat.1 22:50 bis 00:25 Show So tickt der Mensch D 2016 HDTV Merken Vier Prominente stellen sich spannenden Alltagsexperimenten: Wie weit kommt man mit Dreistigkeit? Sonja Zietlow versucht ihr Glück an der Supermarktkasse ... Antoine Monot jr. prüft, wie folgsam wir uns selbst an die absurdeste Beschilderung halten, und Musiker Stefan Mross testet, inwieweit Melodien unseren Geschmackssinn beeinflussen. Schauspielerin Mimi Fiedler hingegen fragt sich: Gibt es die perfekte Beziehung - und wie sieht sie aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ruth Moschner Gäste: Gäste: Sonja Zietlow, Antoine Monot jr, Stefan Mross, Mimi Fiedler Originaltitel: So tickt der Mensch