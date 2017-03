RTS Deux 23:05 bis 23:55 Sonstiges Warm-Glow CH 2014 Stereo Merken Un groupe de politiciens, journalistes et touristes suisses se rend dans la zone fermée et contaminée de Tchernobyl. Pendant cinq jours, la réalisatrice Marina Belobrovaja observe les voyageurs et met en lumière leurs perceptions, leurs peurs et leurs réflexions. Le film a été tourné en immersion avec un iPhone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warm-Glow Regie: Marina Belobrovaja