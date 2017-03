TLC 22:05 bis 23:00 Dokumentation Raus aus meiner Haut Brian und Tanya USA 2016 Merken Brian war jahrelang esssüchtig und alkoholabhängig und brachte schließlich über 270 Kilo auf die Waage. Durch eine komplette Lebensumstellung, strenge Diät und regelmäßiges Training schaffte er es aber, 177 Kilo abzunehmen. Eine enorme Leistung, doch Brian ist von seinem Ziel noch weit entfernt: Seit dem radikalen Gewichtsverlust hängt seine überschüssige Haut in schweren Falten vom Körper, bereitet ihm Schmerzen und hindert ihn daran, seinen Traum von einer Triathlon-Teilnahme zu erfüllen. Auch Tanya hat mit Massen an überschüssiger Haut zu kämpfen, die sie loswerden muss, wenn sich ihre Hoffnungen auf eine Schwangerschaft erfüllen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skin Tight