TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Krimiserie Cold Case Suffragetten USA 2007 16:9 Merken Lilly Rush beschäftigt sich mit dem bis dato ältesten Mordfall in ihrer Ermittlergeschichte. 1919 stürzte Frances May Stone in einem Treppenhaus und starb. Die Tochter aus reichem Hause war eine Suffragette, die mit anderen Frauen für die Emanzipation kämpfte. Das wurde ihr jedoch zum Verhängnis, denn Frauenrechtlerinnen waren zu dieser Zeit Vielen ein Dorn im Auge - Männern wie Frauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Erin Cahill (Francis Stone) Zach Grenier (Ambrose Stone) Originaltitel: Cold Case Regie: Kevin Bray Drehbuch: Tyler Bensinger Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine