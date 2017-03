Disney Channel 23:35 bis 00:05 Comedyserie Golden Girls Liebesgeständnis USA 1986 HDTV Merken Dorothy bekommt Besuch von ihrer Collegefreundin Jean. Sie ist sehr traurig, weil sie kürzlich ihren "Ehemann" Pat verloren hat. Alle gehen sehr vorsichtig mit der trauernden Witwe um. Dorothy bringt Blanche und Sophia vorsichtig bei, dass der richtige Name von Jeans "Ehemann" nicht Pat, sondern Patricia war. Daraufhin beschließen die Ladies, Rose nicht einzuweihen. Sie fürchten, dass sie so naiv ist, gar nicht zu wissen, was lesbisch sein bedeutet. Dorothy bekommt Besuch von ihrer Collegefreundin Jean. Sie ist sehr traurig, weil sie kürzlich ihren "Ehemann" Pat verloren hat. Alle gehen sehr vorsichtig mit der trauernden Witwe um. Dorothy bringt Blanche und Sophia vorsichtig bei, dass der richtige Name von Jeans "Ehemann" nicht Pat, sondern Patricia war. Daraufhin beschließen die Ladies, Rose nicht einzuweihen. Sie fürchten, dass sie so naiv ist, gar nicht zu wissen, was lesbisch sein bedeutet. Dessen ungeachtet freunden sich Jean und Rose an. Beide teilen die gleiche Vorliebe für tränenreiche Filme und beide wuchsen auf einer Farm mit Kühen auf. Jean weiß allerdings nicht, ob sie Rose sagen soll, wie weit sie sich wirklich zu ihr hingezogen fühlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bea Arthur (Dorothy Zbornak) Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Lois Nettleton (Jean) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Terry Hughes Drehbuch: Susan Harris, Jeffrey Duteil Musik: George Aliceson Tipton