NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2017 Stereo Untertitel 16:9

Fünf quizbegeisterte Norddeutsche treten bei Jörg Pilawa in der "NDR Quizshow" zum Wettstreit um die "Leuchte des Nordens" gegeneinander an. Wer kennt sich im Norden und in seinem Bundesland am besten aus? Ist es der Versicherungsmakler Henning Schmidt aus Hatten? Oder vielleicht Chris Laut, Sänger der Gruppe Ohrenfeindt? Die Brandmeisterin Michaela Palmar aus Bremen? Oder die IHK-Ausbildungsberaterin Jana Horn aus Hagenow? Vielleicht aber auch die auf dem Hamburger Großmarkt tätige Natascha Wittig aus Hamburg?

Moderation: Jörg Pilawa
Gäste: Henning Schmidt, Chris Laut, Michaela Palmar, Jana Horn, Natascha Wittig