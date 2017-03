History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Oak Island - Fluch und Legende Fund in der Tiefe CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Rick und Charles dürfen auf dem Grundstück von Fred eine Bohrung vornehmen. Dabei stoßen sie auf einen Hohlraum, bei dem es sich um eine Kammer oder einen Tunnel handeln könnte. Alex, Charles und Jack recherchieren im Ozeanographie-Institut in Bedford, um am nächsten Tag das Meer vor der Küste von Oak Island mit einem Seitensichtsonar zu untersuchen. Tatsächlich finden sie ein mysteriöses dreieckiges Objekt. Marty und Alex planen einen Tauchgang, um den Fund genauer zu untersuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Curse of Oak Island Altersempfehlung: ab 12