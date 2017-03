Zee.One 22:35 bis 00:40 Drama Yaadein IND 2001 20 40 60 80 100 Merken Eine gleichsam spannende und gesellschaftskritische Romanze, die weit über die gängigen Limitierungen des Genres hinausgeht. Der Film von 2001 wurde von Star-Regisseur Subhash Gai inszeniert und wirft ein neues Licht auf die Polemik rund um arrangierte Ehen in Indien. Sind diese am Ende vielleicht doch gar nicht so schlecht? Der aufrechte Manager Raj ist gut mit LK und JK befreundet - zwei Brüder, die das große Unternehmen Malhotra führen und besitzen. Rajs Frau stirbt bei einem tragischen Unfall, und nimmt dem todtraurigen Mann noch an ihrem Sterbebett ein Versprechen ab. Die drei Töchter des Paares sollen heiraten dürfen, wen auch immer sie wollen. Wiederwillig stimmt Raj ihr zu. Als er mit seinen drei Mädchen nach Indien zurückgeht, heiratet die älteste, Avantika, schnell. Ihre Ehe war arrangiert, doch da sie nichts dagegen hatte, konnte die Hochzeit stattfinden, ohne das Versprechen zu brechen. Sania, die zweite Tochter, heiratet ihren Liebhaber - ein Mann, den Raj normalerweise nie zugelassen hätte. Die Ehe scheitert schnell, sodass Raj und seine jüngste Tochter Isha sich fragen: Vielleicht sind arrangierte Ehen doch nicht so schlecht? Alles wird chaotisch, als Ronit, der steinreiche Erbe der zwei Malhotra Brüder, sich in Isha verliebt. Leider war Ronit aber schon einer anderen versprochen... Erleben Sie selbst, wie wahre Liebe und arrangierte Ehen in Indien nicht immer gegensätzlich sein müssen, und erfahren Sie, ob die Liebe zwischen Isha und Ronit triumphiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kareena Kapoor (Isha Singh Puri) Hrithik Roshan (Ronit Malhotra) Jackie Shroff (Raj Singh Puri) Anang Desai (Lalit "L.K." Kumar Malhotra) Supriya Karnik (Nalini Malhotra) Avni Vasa (Avantika Singh Puri) Himani Rawat (Sania Singh Puri) Originaltitel: Yaadein... Regie: Subhash Ghai Drehbuch: Subhash Ghai, Subhash Ghai, Amrik Gill, Aatish Kapadia, Anuradha Tiwari Musik: Anu Malik Altersempfehlung: ab 6