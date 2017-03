3sat 23:25 bis 00:35 Krimi Polizeiruf 110 Harmloser Anfang DDR 1981 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Hauptmann Fuchs und Oberleutnant Hübner müssen mühselige Kleinarbeit leisten, um den Mord einer jungen Frau aufzuklären, die tot in ihrer Wohnung gefunden wurde. Über sie wird nur Gutes berichtet. Sie galt bei ihren Kollegen als zuverlässig. Die Nachbarn schätzten ihre Hilfsbereitschaft. Sie war die treue Freundin und die anhängliche Geliebte. Doch diese junge Frau wurde das Opfer eines Verbrechens. Und obwohl es keine Zeugen gibt und kaum verwertbare Spuren, steht bald schon fest, dass sie ihren Mörder gekannt haben muss. Auf den ersten Blick kein komplizierter Fall, denn in einer Kleinstadt, wo jeder jeden kennt, wo die Nachbarn die Lebensgewohnheiten kennen, kann eigentlich kaum etwas verborgen bleiben und ein Verbrechen müsste schnell aufzuklären sein. Doch Hauptmann Fuchs und Oberleutnant Hübner müssen größtes psychologisches Einfühlungsvermögen aufbieten, um ihren Mörder zu überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Günter Naumann (Hermann Gaffrei) Ruth Reinecke (Barbara Kuhnt) Susanne Düllmann (Elise Gafrei) Marijam Agischewa (Ines Gafrei) Klaus Gehrke (Dr. Günter Siebold) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Helmut Nitzschke Drehbuch: Helmut Nitzschke Kamera: Werner Helbig Musik: Hermann Anders