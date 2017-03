Sky Atlantic HD 22:40 bis 23:25 Mysteryserie Gracepoint Willkommen in Gracepoint USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem die Leiche eines Jungen am Strand gefunden worden ist, geraten die Bewohner des kalifornischen Städtchens Gracepoint in Aufruhr. War es Mord? Oder ein Unfall? Das mediale Interesse wird von Tag zu Tag gewaltiger. Detective Emmett Carver (David Tennant) kommt als Chefermittler in das Küstennest, Kollegin Miller ("Breaking Bad"-Star Anna Gunn) aus Gracepoint soll ihn unterstützen. Ihr Sohn war mit dem Toten befreundet. - Spannender Mix aus Krimi und Drama: Nach dem Fund einer Kinderleiche mutiert ein verschlafenes Nest zu einem Ort voller menschlichen Abgründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Tennant (Detective Emmett Carver) Anna Gunn (Detective Ellie Miller) Josh Hamilton (Joe Miller) Jack Irvine (Tom Miller) Michael Peña (Mark Solano) Virginia Kull (Beth Solano) Madalyn Horcher (Chloe Solano) Originaltitel: Gracepoint Regie: James Strong Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: John Grillo Altersempfehlung: ab 12