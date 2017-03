RTL Crime 22:30 bis 23:15 Krimiserie How to Get Away with Murder So viel Blut USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 13: Gegenwart: Nach einer erneuten E-Mail sind die Praktikanten überzeugt davon, dass Philip Jessup ihnen nach dem Leben trachtet. Annalise, die ihre Studenten nicht in Gefahr bringen will, macht Staatsanwalt Denver deshalb ein Angebot: er erhält von ihr die Erpresser-Videos, die zu Philips Ergreifung führen, wenn ihrem Team Straffreiheit für die Nacht garantiert wird, in der Emily Sinclair umkam. Doch der Staatsanwalt spielt ein doppeltes Spiel. Während er sie in Sicherheit wiegt, hat er bereits eine Hausdurchsuchung in der Kanzlei in die Wege geleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Michael Foley, Warren Hsu Leonard Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 16