Sky Sport 1 23:15 bis 01:15 Tennis Tennis: ATP World Tour Dubai Duty Free Tennis Championships in Dubai (VAE), Finale Stereo 16:9 HDTV Andy Murray, Stan Wawrinka, Roger Federer - der Weltranglistenerste, der Titelverteidiger und der aktuelle Australian Open Champion nehmen an den Dubai Duty Free Championships teil. Neben den drei Top-Stars sind mit Philipp Kohlschreiber, Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Dustin Brown auch vier Deutsche im 32er Feld vertreten. Sky überträgt die Dubai Duty Free Championships bis zum Finale am 4. März täglich exklusiv live.