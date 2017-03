Der Stand-Up-Comedian Tom Dobbs spricht der Nation aus der Seele. Kein Politiker entgeht seinem scharfsinnigen Humor, kein Skandal bleibt von ihm unkommentiert, und politische Missstände prangert er in seiner Show gnadenlos an. In seinem neuesten Clou lässt er sich als Kandidat für die Präsidentenwahl aufstellen. Doch mehr als nur die Lacher sind auf seiner Seite: Dobbs wird tatsächlich gewählt! Nun findet er heraus, ob der mächtigste Mann der Welt noch Zeit für Scherze hat ... In Google-Kalender eintragen