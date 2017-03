Heimatkanal 23:25 bis 23:40 Porträt Bei uns zu Gast Janina Hartwig D 2016 Stereo 16:9 Merken Die beliebte Schauspielerin Janina Hartwig stammt aus Berlin und lebt schon viele Jahre in München. Im Heimatkanal-Studio erzählte sie uns viel Interessantes und Amüsantes über ihr Leben und ihre Arbeit. Natürlich geht sie besonders auf ihren größten Erfolg, die Rolle der Schwester Hanna in "Um Himmels Willen" ein, aber auch auf ihre Zeit beim "Bergdoktor" und ihren kurzen Besuch im 'Forsthaus Falkenau'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bei uns zu Gast Regie: Reinhard Ehret