National Geographic People 22:30 bis 23:20 Dokumentation Last Man Standing Der Stockkampf der Surma GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Start der einjährigen Weltreise der sechs Männer ist Ostafrika. Der Stockkampf der Suri ist einer der härtesten und gefährlichsten seiner Art. Die Regeln sind einfach: mit einem 2-Meter-Stab gilt es, den Gegner niederzuschlagen, zu verletzen oder zum Aufgeben zu bringen. Diese Stammesregeln bilden auch die Basis von Last Man Standing. Sieger des ersten Wettkampfs: Wolé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Man Standing