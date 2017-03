ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Criminal Minds Wir kennen uns aus London USA 2016 Stereo Merken Während das BAU-Team noch versucht, Morgans Abschied zu verarbeiten, nimmt ein anderes früheres Teammitglied überraschend Kontakt auf: Emily Prentiss, die inzwischen in London für Interpol arbeitet, verfolgt die Spur eines Killers, der bereits in drei verschiedenen Ländern berühmte Serienmorde kopiert hat. Sie ist überzeugt, dass er auch für einen Mord verantwortlich ist, der gerade aus New York gemeldet wurde, und bittet daher ihre Freunde von der BAU um Hilfe. Da es in New York bislang aber nur einen Mord gab, steht für Hotch nicht eindeutig fest, dass sie es hier mit dem gesuchten Serienkiller zu tun haben, der die "Son of Sam"-Morde imitiert. Auch das NYPD behandelt den Fall als Einzeltat und hat somit die BAU bislang nicht eingeschaltet?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Paget Brewster (Emily Prentiss) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Tawnia McKiernan Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16