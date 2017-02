Zee.One 22:30 bis 00:40 Actionfilm Deewana - Verrückt vor Liebe IND 1992 20 40 60 80 100 Merken Die schöne Kajal (DIvya Barthi) verliebt sich in den berühmten Sänger Ravi (Rishi Kapoor). Die beiden heiraten, doch verbrecherische Verwandte, die es auf Ravis Vermögen abgesehen haben, verüben einen grausamen Anschlag auf das junge und glückliche Paar, bei dem sowohl Pratap, der Sohn des Drahtziehers, wie auch Ravi umgebracht werden. Sie stürzen von einer Klippe viele hundert Meter hinunter in einen reißenden Fluss. Kajal reagiert auf diesen Verlust mit schier unendlichem Schmerz. Sie will eigentlich nicht mehr leben, und nur ihre Mutter bringt sie langsam wieder zurück zum Lebenswillen. Die beiden ziehen in eine andere Stadt, wo Kajal den charmanten Raja (Shah Rukh Khan) kennenlernt, als dieser aus Versehen ihre Mutter anrempelt. Die beiden mögen sich, und Kajals Mutter befürwortet schnell eine Ehe der beiden. Sie will nicht, dass ihre Tochter alleine bleibt. Raja willigt ein, denn Kajal gefällt ihm. So heiraten die beiden, doch Kajals Schmerz über Ravis Tod ist ungebrochen. Raja versteht dies völlig, und schwört, seine neue Frau erst dann zu berühren, wenn ihr Schmerz vorüber ist - auch, wenn es Jahre dauert. So leben die beiden in stiller Verbundenheit, und kommen gut über die Runden. Eines Tages bringt Raja einen Freund mit nach Hause - und Kajal kann ihren Augen nicht trauen. Es ist Ravi, ihr totgeglaubter erster Ehemann. Er hatte den Sturz überlebt, wollte Kajal aber nicht aufsuchen, um ihr Herz und ihre zweite Ehe nicht aufs Neue zu erschüttern. Dass Raja und Ravi Freunde wurden, ist reiner Zufall. Nun muss Kajal sich entscheiden - bis ein zweiter tödlicher Anschlag auf ihre beiden Ehemänner ein weiteres Opfer fordert. Und siehe da: Auch der totgeglaubte Pratap hatte den Sturz überlebt. Machen Sie Sich bereit für das unglaubliche und hochemotionale Finale - nur bei Zee.One. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rishi Kapoor (Ravi) Divya Bharti (Kaajal) Shah Rukh Khan (Raja Sahai) Alok Nath (Mr. Sharma) Deven Verma (Devdas Sabrangi) Dalip Tahil (Ramakant Sahai) Sushma Seth (Laxmi Devi) Originaltitel: Deewana Regie: Raj Kanwar Altersempfehlung: ab 12