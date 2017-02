Zee.One 08:45 bis 09:30 Serien Jodha Akbar IND 2013 Merken Indien, im 16. Jahrhundert. Im Mogulreich gelangt der ehrgeizige Thronfolger Akbar an die Macht. Nach dem Tod seines Vaters von dessen Oberkommandeur aufgezogen, versteht Akbar Härte, Unnachgiebigkeit und eiserne Disziplin als Auszeichnung. Sein ganzes Handeln dient nur einem Zweck: Den Bereich seiner Macht auszuweiten - um jeden Preis. Im Nachbarreich Amer bleibt dem Rajput-König Bahrmal nur die Chance einer politischen Allianz: Seine älteste Tochter Jodha muss den angriffslustigen Jung-Mogul heiraten, um Krieg und Zerstörung fernzuhalten. Doch Jodha hat ihren eigenen Kopf. Nichts hasst sie so sehr wie die kaltblütigen Eroberer aus dem Reich der Mogulen. Um der Eheschließung zu entgehen, schlägt sich Jodha auf die Seite ihres Vetters Sujamal, mit dem sie zu einer Rebellengruppierung flieht. Doch Jodha ahnt nicht, dass Sujamal einen eigenen, ehrgeizigen Plan verfolgt: Er will den Thron ihres Vaters besteigen. In mehr als 200 Folgen erzählt dieses prachtvoll ausgestattete Serien-Epos eine der größten Liebesgeschichten der Welt: Die zwischen der selbstbewussten Hindu-Prinzessin Jodha und dem mächtigen Mogulen-Anführer Akbar, die zusammen eines der einflussreichsten Herrscherpaare der indischen Geschichte bilden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tokas Rajat (Emperor Akbar) Paridhi Sharma (Queen Jodha) Chetan Hansraj (Adham Khan) Ashwini Khaslekar (Maham Anga) Naved Aslam (Maham Anga) Lavina Tandon (Bairam Khan) Originaltitel: Jodha Akbar Regie: J.P. Sharma, Santram Varma Altersempfehlung: ab 6