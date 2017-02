kabel1 classics 03:35 bis 05:55 Komödie Das Doppelleben des Herrn Mitty USA 1947 Nach einer Vorlage von Ken Englund, Everett Freeman, James Thurber 20 40 60 80 100 Merken Der Angestellte Walter Mitty lässt sich von den Personen in seiner Umgebung herumkommandieren. Mutter, Verlobte, Chef, Kollegen - sie kritisieren und nehmen ihn nicht ernst. Mitty flüchtet gerne aus der bitteren Realität in seine Traumwelt. Dort ist er der von allen geliebte Held mit Superkräften. Als er der mysteriösen Rosalind von Hoorn begegnet und sie ihn in ihren Bann zieht, gewinnt er nach und nach immer mehr Selbstvertrauen, sich gegen das alltägliche Mobbing zu wehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Kaye (Walter Mitty) Virginia Mayo (Rosalind van Hoorn) Boris Karloff (Dr. Hugo Hollingshead) Fay Bainter (Mrs. Mitty) Ann Rutherford (Gertrude Griswold) Thurston Hall (Bruce Pierce) Gordon Jones (Tubby Wadsworth) Originaltitel: The Secret Life of Walter Mitty Regie: Norman Z. McLeod Drehbuch: Ken Englund, Everett Freeman Kamera: Lee Garmes Musik: David Raskin Altersempfehlung: ab 12

