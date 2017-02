RBB 13:15 bis 14:00 Dokumentation Die fantastische Reise der Vögel Nordamerika GB 2011 HDTV Live TV Merken Die Reihe beginnt in Nordamerika: Das Filmteam begleitet unter anderem Weißkopfseeadler oder Schneegänse quer durch die Vereinigten Staaten. Erzählt wird auch von ihren Abenteuern von Wüsten, die sie bezwingen müssen, von Wintereinbrüchen und Eisbären, denen sich Vögel auf ihrem Zug stellen. Allein die Wahl der Routen ist schicksalshaft: Sie entscheidet darüber, ob die Entbehrungen im Tal des Todes auf sich genommen werden, oder ob man sich über den Häuserschluchten New Yorks von Aufwinden nach Norden tragen lässt. Auf den Schwingen der Zugvögel erlebt der Zuschauer die Schönheit des nordamerikanischen Kontinents neu und taucht mit den Pelikanen ein in die mysteriösen Geheimnisse des Pazifischen Ozeans entlang der Westküste, wo Teufelsrochen Purzelbäume schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Earthflight Regie: John Downer