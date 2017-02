Zee.One 06:15 bis 06:45 Magazin Namaste Yoga CDN 2016 Merken Zee.One greift das große Trendthema Yoga auf und erweitert seine Programmfarbe mit dem Thema Lifestyle und Gesundheit. Egal, wie fit Sie sind: Bei Namaste Yoga sind Sie willkommen, und werden sich wohl, aktiv und glücklicher fühlen. Umrahmt von atemberaubenden natürlichen Umfeldern und prachtvollen Kulissen werden wir uns der Spiritualität unserer Körper in aller Ruhe widmen. Tauchen Sie ein in die Welt der ganzheitlichen Entspannung. Zu ruhigen, sanften Klängen zeigen wir Ihnen in jeder Sendung ein neues Hatha, also eine dynamische und ganz natürlich fließende Bewegungssequenz. Lassen Sie die Seele baumeln, und finden Sie mit uns Ruhe, Kraft und Entspannung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Namaste Yoga

