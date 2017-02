ORF 1 16:35 bis 16:55 Comedyserie Trophy Wife Das Zepter der Entlausung USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nachdem in der Schule bei Bert Kopfläuse gefunden wurden, herrscht bei den Harrisons Familienalarm. Damit sich die Ungeziefer nicht auf die ganze Familie ausbreiten, übernimmt Diane das Kommando, sehr zum Leidwesen von Kate. Doch Jackie weigert sich Läuseshampoo zu benutzen. In der Zwischenzeit findet Pete in Warrens Bett den alten weißen Teddy, den Bert seit längerer Zeit vermisst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Whitford (Pete Harrison) Malin Åkerman (Kate Harrison) Marcia Gay Harden (Diane Buckley) Michaela Watkins (Jackie) Natalie Morales (Meg) Albert Tsai (Bert) Bailee Madison (Hillary) Originaltitel: Trophy Wife Regie: Elliot Hegarty Drehbuch: Emily Halpern, Sarah Haskins Kamera: Michael A. Price Musik: Gabriel Mann