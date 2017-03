ProSieben 22:10 bis 22:40 Comedyserie 2 Broke Girls Showdown am Flughafen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Max backt für die "Anonymen Vielfresser" eine riesige Torte. Han zerstört sie jedoch versehentlich; er versucht zwar, seinen Fauxpas zu verheimlichen, aber Oleg kann seinen Mund nicht halten. Indes bekommt Max von Randy eine Nachricht, die besagt, dass er eine Stunde Aufenthalt am Flughafen Newark hat. Sie entschließt sich, spontan hinzufahren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Garrett Morris (Earl) Jonathan Kite (Oleg) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Telma Hopkins (Pilar) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Lonny Price Drehbuch: Justin Sayre Kamera: Chris La Fountaine