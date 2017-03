ORF 3 22:05 bis 22:40 Reportage Revolution am Küchentisch: Slow Food - die neue Esskultur D 2012 Stereo 16:9 Merken Sich Zeit nehmen für das Essen, bewusst kochen und konzentriert verzehren: das ist die Idee hinter ?Slow Food?. Die Bewegung bekommt immer mehr Anhänger uns passt sich perfekt in die konsumkritische Strömung der heutigen Mittelschicht ein. Viele sprechen von einer echten Revolution auf dem Küchentisch. Dabei geht es nicht nur um den Geschmack. Slow Food ist eine vor 20 Jahren in Italien gegründete Bewegung, die sich gutem Essen verschrieben hat. Gut, sauber, fair - das sind die Eckpfeiler von Slow Food. Bio ist nicht Pflicht, aber Slow Food legt Wert auf Regionalität statt Agrarindustrie. Die Dokumentation zeigt, wie sich der neue Trend leben lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Revolution am Küchentisch