Silverline 23:15 bis 00:40 Actionfilm Red State USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Die Aussicht auf heißen Sex lockt drei Teenager mitten aufs Land. Von wegen. In Cooper's Dell erwartet sie die Hölle: Hinterhältig werden sie betäubt. Als sie wieder erwachen, befinden sie sich in den Händen eines erzreaktionären Bibelkults, der an ihnen mit unfassbarer Brutalität ein Exempel statuieren will. Doch damit nicht genug: Während ihrer Folter wird das Lager der Five Points Trinity Church von der Polizei umstellt. Weil Kultführer Abin Cooper nicht daran denkt aufzugeben, entfesseln die Beamten um den kompromisslosen Officer Joseph Keenan die Hölle. Und die drei Jungs sind immer noch mitten drin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Goodman (Joseph Keenan) Melissa Leo (Sara) Michael Parks (Abin Cooper) Kyle Gallner (Jarod) Kerry Bishé (Cheyenne) Michael Angarano (Travis) Nicholas Braun (Billy-Ray) Originaltitel: Red State Regie: Kevin Smith Drehbuch: Kevin Smith Kamera: David Klein Altersempfehlung: ab 18