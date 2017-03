RTL 22:15 bis 23:30 Magazin Extra - Das RTL Magazin Mit Schnupfen in die Notaufnahme / Mit Ansage ins Unglück / Mit Gebrauchsspuren zurück ins Regal D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Heute u.a. mit diesen Themen: + Mit Schnupfen in die Notaufnahme - Überfüllte Wartezonen und wenig Zeit für echte Notfälle: Was sich am Wochenende in deutschen Krankenhäusern abspielt. + Mit Ansage ins Unglück - Sie lassen zu Hause alles stehen und liegen, um zu ihrer vermeintlich großen Liebe aus dem Urlaub zu ziehen: Die Opfer der Liebesbetrüger. + Mit Gebrauchsspuren zurück ins Regal - Wo umgetauschte Ware wieder im Verkauf landet: Der Test. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Schrowange Originaltitel: Extra - Das RTL Magazin