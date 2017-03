Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Supernatural Seelenhandel USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Winchester-Brüder Sam und Dean wollen unbedingt in den Besitz der göttlichen Schrifttafel kommen, um die Tore zur Hölle für immer schließen zu können. Doch bevor der Prophet Kevin sie zur Tafel führen will, besteht er auf einen Besuch bei seiner Mutter. Dort wimmelt es nur so von Dämonen! Später erfahren Sam und Dean dann, dass sie die Tafel nur in einer Auktion erstehen können. Natürlich sind sie nicht die einzigen Bieter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mark Sheppard (Crowley (als Mark A. Sheppard)) Osric Chau (Kevin Tran) Ty Olsson (Benny) Lauren Tom (Linda Tran) Originaltitel: Supernatural Regie: John F. Showalter Drehbuch: Andrew Dabb, Daniel Loflin Kamera: Serge Ladouceur Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 16