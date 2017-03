ONE 22:00 bis 22:45 Magazin extra 3 Das Satiremagazin mit Christian Ehring Verteidigung der Ehre: Donald Trump live im "extra 3"-Quiz / Verleihung der braunen Socke: Oliver Kalkhofe "ehrt" Alexander Gauland / Verschmutzung durch Stickoxide: mit diesen Spezial-Tipps können Sie sich schützen D 2017 Stereo 16:9 Merken Skurrile Realsatiren und jede Menge Politiker am Rande des Nervenzusammenbruchs - das und noch viel mehr bietet das wöchentliche politische Satiremagazin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: extra 3