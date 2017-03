WDR 22:10 bis 22:40 Dokumentation Kein Geld, kein Strom, keine Wärme Wer hilft mir, wenn ich mir die warme Heizung nicht mehr leisten kann? D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Das Geld reicht nicht für den Strom, für immer mehr Menschen in Deutschland ist das bittere Realität. Besonders hier im Westen gelten immer mehr Menschen als "energiearm", das heißt, sie zahlen mehr als zehn Prozent ihres Einkommens für Energie. Bei 100.000 Stromkunden pro Jahr wird in NRW der Strom sogar abgeschaltet. Gemessen an der Einwohnerzahl ist das bundesweit die höchste Quote. Und eine langfristige Lösung ist nicht in Sicht. In diesem Jahr werden viele Stromanbieter die Preise wieder erhöhen. Auch Irene Dresen aus Wuppertal gilt als ernergiearm. Von ihren 800 Euro Grundsicherung zahlt sie 144 Euro für Strom und Gas. Alleine kommt sie aus der Energiearmut nicht mehr raus. Aber Menschen wie ihr wird geholfen: Verbraucherzentralen oder die Caritas sind Unterstützer im Kampf gegen Energiearmut. Die Caritas hilft, indem sie Stromsparhelfer zu Menschen schickt, bei denen es eng wird mit der Stromrechnung. In Dortmund sind Hans-Joachim Ruhfaut und Mohammed Lamar als Stromsparhelfer unterwegs, spüren Stromfresser auf und geben Tipps zum richtigen Heizen. Mit Hilfe raus aus der Energiearmut - eine Reportage von Jörg Stolpe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kein Geld, kein Strom, keine Wärme Regie: Jörg Stolpe