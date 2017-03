RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Dokumentation First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern Vor den Augen der Kinder USA 2010 HDTV Merken Eine junge Frau namens Rosetia Smith stirbt in der Notaufnahme - sie wurde durch ihr Autofenster hindurch erschossen. Die Ermittler finden heraus, dass Rosetias Mann und ihre drei Söhne mit im Auto saßen. Der siebenjährige Sohn des Opfers sagt aus, dass seine Mutter in einen Streit mit mehreren Frauen verwickelt worden sei. Als plötzlich der Schuss fiel, landete die Patronenhülse auf dem Schuh des Kleinen. Die Ermittler sind schockiert und müssen das grausame Rätsel um den Mord an Rosetia lösen. Vor einem Mehrfamilienhaus werden vier angeschossene Männer aufgefunden. Nur zwei von ihnen überleben trotz ihrer schweren Verletzungen. Die vier Opfer sind Cousins und gerieten vor dem Haus ihrer Großmutter in eine Schießerei. Eine Nachbarin sagt aus, einen der Täter zu kennen und schnell haben die Ermittler einen ersten Verdacht, wer für den Mord verantwortlich sein könnte. Da zwei der Opfer überlebt haben, hofft die Polizei nun, den mutmaßlichen Täter identifizieren zu können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The First 48 Altersempfehlung: ab 16