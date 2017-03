tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Apfelkuchen vom Bäcker: das steckt wirklich drin / Frühlingsblüher: so frisch bleiben Blumen aus Supermärkten und Discountern / Plötzlich krank: Reiserücktrittsversicherung zahlt nicht / Bernstein: Unterschiede in der Qualität / Abzocke live im TV: so tricksen Verkaufskanäle D 2017 Stereo 16:9 Merken Apfelkuchen vom Bäcker: das steckt wirklich drin Für ein leckeres Stück Kuchen vom Bäcker sind viele Kunden bereit, etwas mehr Geld auszugeben. Schließlich werben Bäckereien oft mit der Bezeichnung "traditionelle Backkunst" in der hauseigenen Backstube. Doch bei Apfelkuchen wird häufig dreist mit viel Wasser und Chemie getrickst. "Markt" deckt auf! Frühlingsblüher: so frisch bleiben Blumen aus Supermärkten und Discountern Die ersten Frühlingsblumen wie Primeln, Hyazinthen und Tulpen sind schon im Angebot. Doch was taugen günstige Pflanzen aus Supermärkten und Discountern? Wie lange bleiben sie tatsächlich frisch? "Markt" hat's ausprobiert. Plötzlich krank: Reiserücktrittsversicherung zahlt nicht Auf diesen Urlaub hatte sich Jochen G. aus Heikendorf schon lange gefreut: eine Schiffsreise mit seiner Freundin auf der Hurtigruten-Strecke Richtung Nordkap. Doch kurz vor dem Trip plagt ihn ein schmerzhaftes Rückenleiden. Sein Arzt empfiehlt, er solle zu Hause bleiben. Zum Glück hatte er für solche Fälle eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Doch die will nun nicht zahlen. "Markt" mischt sich ein! Bernstein: Unterschiede in der Qualität Nach einem Sturm hat man an den Nord- und Ostseestränden gute Chancen, Bernstein zu finden. In Geschäften ist die Auswahl hingegen immer groß. Doch hier ist nicht immer alles auch aus echtem Naturbernstein gefertigt. Vielfach wird Bernstein aus Bernsteinstaub gepresst. Woran erkennt man das? Und welcher Bernstein ist wirklich wertvoll? "Markt" will's wissen! Abzocke live im TV: so tricksen Verkaufskanäle Manche Moderatoren in TV-Verkaufssendern machen mächtig Druck auf ihre Zuschauer und erzählen, man solle schnell bestellen, es seien nur noch wenige Exemplare am Lager. Und die Angebote klingen oft verlockend attraktiv und günstig. Doch so manches angepriesene Produkt entpuppt sich am Ende als reine Mogelpackung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt