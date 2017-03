SAT.1 Emotions 23:15 bis 00:00 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 24 D 2010 16:9 HDTV Merken Ein privates Schicksal holt Dr. Stefan Jung in der Seeklinik ein. Als eine kleine, dunkelhäutige Patientin mit starken Bauchschmerzen eingeliefert wird, fühlt er sich extrem an seine eigene Tochter Charlotte erinnert, die seit einem Erdbeben auf Haiti verschwunden ist. Er vertraut sich Marie an, was nicht ohne Konsequenzen bleibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Verena Freytag, Didi Gassner Drehbuch: Sebastian Büttner Kamera: Philipp Geigel, Frank Hackeschmidt Musik: Curt Cress