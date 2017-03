kabel eins 23:00 bis 01:00 Actionfilm Alarmstufe: Rot 2 USA 1995 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jubel erfüllt den Kontrollraum von Cape Canaveral, als ein weiteres Space Shuttle erfolgreich zu einer Weltraummission abhebt. Im Frachtraum trägt die Raumfähre die neuste Errungenschaft des US-Militärs mit sich: Grazer One ist ein Spionage- und Killersatellit, der aus einer Höhe von mehreren tausend Kilometern jedes Ziel erfassen und in wenigen Sekunden zerstören kann. Es ist dies eine grausame Waffe, besonders wenn sie in die falschen Hände gerät - und genau das geschieht vor den Augen der Mitarbeitenden des Pentagons, denn Grazer One schlägt plötzlich einen anderen Kurs ein als vorgesehen. Die Kontrolle hat das Computergenie Travis Dane (Eric Bogosian) übernommen. Der totgeglaubte frühere Angestellte des Verteidigungsministeriums sinnt auf Rache, seit er wegen seines unberechenbaren Verhaltens von der Regierung entlassen worden ist. Zusammen mit einer bis auf die Zähne bewaffneten Bande von Terroristen hat Dane einen Luxuszug auf seiner Fahrt durch die USA gekapert und darin seine Kommandozentrale eingerichtet. Er droht, Washington zu zerstören, wenn ihm nicht eine Milliarde Dollar Lösegeld bezahlt wird. Bei seinem fatalen Plan hat der Wahnsinnige einen Faktor vergessen, und dieser sitzt im selben Zug mit seiner Nichte Sarah (Katherine Heigl): Es ist Casey Ryback (Steven Seagal), ein ehemaliger Navy Seal, der Terroristen nicht riechen kann. Ryback nimmt den Kampf gegen die mörderische Übermacht auf. Nach dem Welterfolg von "Alarmstufe: Rot" wurde "Alarmstufe: Rot 2" nach dem gleichen Rezept angerichtet: frustrierte Regierungsmitarbeitende, eine aussichtslose Erpressungssituation und ein wehrhafter Koch, der den Fieslingen die Suppe versalzt. Steven Seagals Rolle als Kellen schwingender Wolf im Schafspelz hat inzwischen Kultstatus erlangt, und auch im zweiten Film zelebriert der Star die handfeste Kunst der Selbstverteidigung ohne Rücksicht auf Verluste. Als Widersacher tritt dem Aikido-Kämpfer diesmal ein wild mit den Augen funkelnder Eric Bogosian. Als Mann fürs Grobe agiert Everett McGill an der Seite des Chefterroristen. In der Rolle von Rybacks Nichte Sarah ist Katherine Heigl zu sehen, die in der Serie "Grey's Anatomy" eine der jungen Ärztinnen gibt. US-Kritiker Roger Ebert war voll des Lobes für "Alarmstufe: Rot 2": "...legt ein schnelles Tempo vor, bietet grossartige Stunts und Spezialeffekte und macht grossen Spass.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Casey Ryback) Eric Bogosian (Travis Dane) Everett McGill (Marcus Penn) Katherine Heigl (Sarah Ryback) Morris Chestnut (Bobby Zachs) Andy Romano (Admiral Bates) Brenda Bakke (Captain Linda Gilder) Originaltitel: Under Siege II: Dark Territory Regie: Geoff Murphy Drehbuch: Richard Hatem, Matt Reeves Kamera: Robbie Greenberg Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 18